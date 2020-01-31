Аксенов пояснил мотивы увольнения чиновниц в Керчи

Фото: facebook.com/Мая Хужина

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил мотивы своего решения об увольнении должностных лиц в горсовете Керчи. Он назвал действия чиновниц глупыми и неправильными. Об этом он написал на своей официальной странице в социальное сети "ВКонтакте".

"Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют", – заявил Аксенов.

Возвращаясь к действиями чиновников, он еще раз отметил, что в той ситуации многое было сделано неправильно. В частности, он обратил внимание на заход представителей органов власти к пожилым людям в верхней одежде и обуви. Он отметил, что даже из-за элементарной вежливости такого делать нельзя.

"Далее. Считаю, что символы вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Но самая главная помощь – материальная поддержка", – прокомментировал Аксенов инцидент с вручением хлеба.

Он напомнил, что представители власти должны отслеживать каждое свое действие и понимать, что они скажут. Аксенов отметил, что работники на таких должностях должны понимать повышенную ответственность, которая ложится на них перед обществом.

В заключение глава Крыма попросил на этом моменте поставить точку и не обсуждать эту тему дальше, отметив, что в год 75-летия Победы такого быть не должно.

Ранее глава городского совета Керчи Мая Хужина, ее заместитель, а также депутаты местного парламента подарили блокадникам батон белого хлеба. На опубликованных фотографиях женщины вручают медали, цветы и хлеб в пакетах пожилым людям. Это вызвало массовое негодование. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова уточнила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук расценил инцидент как унижение. Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал глупым и неуважительным поступок керченских чиновниц.

