В Ленинградской области прокомментировали заявления ученого о Холокосте

Фото: ТАСС/Jemma Crew/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Власти Ленинградской области прокомментировали высказывание сотрудника РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о Холокосте, назвав его частным мнением ученого.

По сообщениям СМИ, во время вебинара для педагогов Матвеев подверг сомнению факт Холокоста, а также заявил, что высказываться о жертвах Холокоста некорректно.

"Частное мнение на тему Холокоста было высказано профессором в ходе вебинара, организованного для педагогов по теме "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица". Участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора", – рассказали в Telegram-канале региона.

Там добавили, что доклад Матвеева перед выступлением не цензурировался.