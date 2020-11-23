Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

Фото: скриншот видео телеграм-канала youtube.com/Зинаида Корнева l Истории Зинаиды
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева получила знак отличия "За благодеяние". По ее инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей для помощи семьям врачей, погибших во время борьбы с COVID-19, сообщает РИА Новости.
"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург", – говорится в указе президента РФ.
Ветеран рассказала, что на такую идею ее вдохновил ветеран из Британии Том Мур. Корнева решила публиковать на своем канале в YouTube рассказы о Великой Отечественной войне и собирать деньги для семей погибших. Женщине удалось собрать более 4,5 миллиона рублей и помочь более чем 150 семьям.
Ранее сообщалось, что бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала 22 тысячи фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Ветеран из Петербурга собрала для семей российских врачей, умерших от COVID-19, 3 млн руб
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