Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

Фото: скриншот видео телеграм-канала youtube.com/Зинаида Корнева l Истории Зинаиды

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева получила знак отличия "За благодеяние". По ее инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей для помощи семьям врачей, погибших во время борьбы с COVID-19, сообщает РИА Новости.

"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург", – говорится в указе президента РФ.

Ветеран рассказала, что на такую идею ее вдохновил ветеран из Британии Том Мур. Корнева решила публиковать на своем канале в YouTube рассказы о Великой Отечественной войне и собирать деньги для семей погибших. Женщине удалось собрать более 4,5 миллиона рублей и помочь более чем 150 семьям.

Ранее сообщалось, что бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала 22 тысячи фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Великобритании.