Роспотребнадзор предложил сделать рекомендации для бизнеса обязательными на время пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Методические рекомендации по борьбе с COVID-19 для организаций должны быть обязательными, так как их исполняют не везде. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Агентство "Москва".
Попова обратила внимание, что весной были сформированы около 40 методических рекомендаций, определяющих порядок работы в различных отраслях экономики. Они нужны были, чтобы обеспечить безопасную работу, в том числе потребителей.
"Я бы предложила, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательными к исполнению", – обратилась глава Роспотребнадзора к Михаилу Мишустину.
Также она добавила, что все рекомендации уже были отработаны с бизнесом в полном объеме, при этом все изменения учли. Мишустин поддержал инициативу Поповой. "Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению", – отметил премьер.
Ранее были названы регионы с наиболее высокими показателями по коронавирусной инфекции. Попова добавила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще других заражаются COVID-19.
За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах.
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