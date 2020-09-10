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В мире

15:56

В Британии 101-летняя женщина нашла необычный способ помочь медикам

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала 22 тысячи фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает Belfast Telegraph.

Она поставила себе цель 102 раза обойти по кругу местный парк к своему дню рождения. Рич исполняется 102 года. Так она решили отдать дань памяти ветерану Второй мировой войны Томасу Муру.

Он обошел свой 25-метровый двор 100 раз к своему столетнему юбилею. Ему удалось собрать свыше 32 миллионов стерлингов для британских врачей. Королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.

Она прошла уже 100 кругов в парке Алленби в городе Филикстоу. Она опирается на ходунки или инвалидную коляску. Протяженность каждого круга составляет 560 метров. Последний раз Рич собирается обойти парк 11 сентября, в свой день рождения.

Сообщается, что дочь ветерана создала сайт на платформе Just Giving, на которой людей призывают повторить подвиг Рич. Изначально была поставлена задача собрать 1 тысячу фунтов, но благодаря свыше 1 тысяче неравнодушных эта планка уже преодолена.

Ранее ставшие мемом носильщики гробов из Ганы обратились к медикам, которые борются с коронавирусом. Они поблагодарили врачей со всего мира.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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