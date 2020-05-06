Ганские танцоры с гробом обратились с поддержкой медиков

Видео: Youtube/LIFE GOES ON

Носильщики гробов из Ганы обратились к медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

В ролике лидер группы Бенджамин Айду в окружении других носильщиков гробов поблагодарил врачей со всего мира и призывал всех граждан соблюдать режим самоизоляции: "Оставайтесь дома или приходите потанцевать с нами".

О феномене танцев с гробом в Гане стало известно в соцсетях еще в 2015 году. Однако популярность к танцорам пришла спустя пять лет – в 2020 году. Интернет-пользователи уже окрестили их "символом 2020 года".

В апреле в поддержку врачей мировые звезды дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе". На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды.

Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе. Все участники концерта выступали из дома по видеосвязи.

Отблагодарить медиков решились и художники из Подмосковья. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

