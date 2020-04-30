На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"

На гостинице "Космос" окна загорелись в виде фразы "Спасибо врачам"

В столице выразили слова благодарности медикам, передает телеканал Москва 24.

Световая инсталляция в виде надписи "Спасибо врачам" появилась на здании гостиницы "Космос". Таким образом сотрудники отеля поблагодарили медиков, которые борются с COVID-19.

Отблагодарить медиков решились и художники из Подмосковья. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

Как рассказал один из художников Илья Демченко, площадь надписи составила около 1,3 тысячи квадратных метров. Ее ширина – 25 квадратных метров, а высота – 48–50 квадратных метров.

Тем временем мировые звезды решили поддержать врачей онлайн-концертом "Единый мир: дома вместе". На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды.

Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе. Все участники концерта выступали из дома по видеосвязи.

