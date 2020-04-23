На Смоленском метромосту появилась надпись с благодарностью

Благодарственная надпись появилась на Смоленском метромосту в столице

На Смоленском мосту появилась надпись с благодарностью людям, которые дезинфицируют общественные пространства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, предает телеканал Москва 24.

Метромост украсила надпись "Спасибо всем, кто моет и дезинфицирует места общественного пользования".

Ранее в поддержку врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом, мировые звезды дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе". На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды.

Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе. Все участники концерта выступали из дома по видеосвязи.

Отблагодарить медиков решились и художники из Подмосковья. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

