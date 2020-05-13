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Общество

13 мая, 19:14

Британские ученые изучат, как генетика влияет на протекание COVID-19

общество медицина

Фото: AP Photo/Jane Barlow/PA via AP

Правительство Великобритании объявило о запуске масштабной научной программы, целью которой является прояснение вопроса о возможной генетической предрасположенности людей к тяжелой форме COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование проведет Национальная служба здравоохранения при участии 20 тысяч человек со сложным протеканием болезни и 15 тысяч человек с легкой формой коронавируса.

"С каждым днем мы узнаем все больше об этом вирусе, и понимание того, как генетика может влиять на реакцию людей на вирус, является важнейшей частью этой мозаики… Пациенты будут участвовать в исследовании, только если они или их близкие дадут на это согласие", – заявил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

Реализация программы стала возможной благодаря сотрудничеству правительственных ведомств, Национальной службы здравоохранения, частных компаний, Эдинбургского университета и ряда больниц.

Ранее руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов заявил, что коронавирус вызывает не одно заболевание, а целый "букет", что делает его уникальным.

По его словам, ученые и врачи никогда прежде не встречали такого интересного вирусного процесса. Он отметил, что медики, лечащие пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью".

Громов пояснил, что болезнь протекает своеобразно – коронавирус начинается как обычная респираторная вирусная инфекция, а затем продвигается в легкие человека, и у пациента развивается дыхательная недостаточность.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения, более 283 тысяч человек скончалось. В России зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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