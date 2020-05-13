Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коронавирусная инфекция опасна чрезмерной реакцией иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.

По мнению китайских ученых, во время заболевания один из белков проникает в клетки альвеолярного эпителия, вызывая тем самым цитокиновый шторм.

Речь идет о бесконтрольной активации иммунных клеток в очаге воспаления. В тяжелых случаях это может привести к поражению легких и септическому шоку, что повреждает органы.

Авторы статьи ссылаются на статистику, где у 67,3% тяжелых пациентов с COVID-19 развивается острый респираторный дистресс-синдром, у 29% наблюдается острое повреждение почек или печени, а у 23,1% – поражение сердца.

Ранее руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов сообщил, что коронавирус вызывает не одно заболевание, а целый "букет", что делает его уникальным. По его словам, ученые и врачи никогда прежде не встречали такого интересного вирусного процесса. Он отметил, что медики, лечащие пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью".

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения, более 283 тысяч человек скончалось.