Ученый рассказал об уникальности коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус вызывает не одно заболевание, а целый "букет", что делает его уникальным, сообщил руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ученые и врачи никогда прежде не встречали такого интересного вирусного процесса. Он отметил, что медики, лечащие пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью".

Громов пояснил, что болезнь протекает своеобразно – коронавирус начинается как обычная респираторная вирусная инфекция, а затем продвигается в легкие человека, и у пациента развивается дыхательная недостаточность.

Кроме того, отмечает специалист, есть еще один вариант развития болезни – COVID-19 поражает крупные артерии, что приводит к инсультам, инфарктам и тромбозам сосудов кожи и почек.

Громов добавил, что болезнь коварна – по мере ее развития развивается тромообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а через 12–15 дней происходит избыточное расщепление тканей.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения, более 283 тысяч человек скончалось.