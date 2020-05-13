Ученые объяснили потерю обоняния при коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американские ученые объяснили, почему при коронавирусной инфекции пропадает обоняние. Исследование опубликовано в издании ACS Chemical Neuroscience.
Специалисты выяснили, что вирус попадает в организм с помощью белков, которые отвечают за распознавание запахов.
При проведении эксперимента на мышах ученые пришли к выводу, что у старых особей такие белки формировались в большем объеме.
В связи с этим исследователи предположили, что при проникновении инфекции в организм человека происходит то же самое, а потому пожилые пациенты оказываются более восприимчивыми к вирусу.
Ранее стало известно о том, что в Москве от коронавируса вылечилась столетняя пациентка. Женщина по имени Пелагея пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.
При этом глава Минздрава отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной, но управляемой.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.
Получится ли полностью победить коронавирус
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