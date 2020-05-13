Ситуация с COVID-19 в России напряженная, но управляемая – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной.
"Количество инфицированных в стране на сегодняшний день – это более 240 тысяч человек. И мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема", – отметил министр в рамках заседания Госдумы.
По словам Мурашко, новый коронавирус является одной из вариаций того, с чем медицина сталкивалась ранее. В частности, речь о ближневосточном респираторном синдроме и атипичной пневмонии.
Однако глава Минздрава пояснил, что COVID-19 обладает высокой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения даже при наличии бессимптомных форм.
"Мы видим, что при КТ обнаруживаются достаточно выраженные поражения легочной ткани, без выраженных клинических симптомов и без выраженной температуры", – добавил он.
Мурашко подчеркнул, что сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией медики используют такой масштабный формат лечения, какого мир не знал до этого.
Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.
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