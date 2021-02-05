Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:31

В Татарстане 92-летней сестре фронтовика вернули потерянную медаль

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Татарстане 92-летней сестре участника Великой Отечественной войны вернули потерянную медаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Центрального военного округа.

"В Татарстане родной сестре участника Великой Отечественной войны Феоктистова Михаила Николаевича – 92-летней Ивановой Людмиле Николаевне – торжественно передали найденную спустя почти 70 лет медаль брата "За отвагу", – уточнили в ЦВО.

В ведомстве добавили, что медаль передали в военно-историческом музее Верхнеуслонского района. На церемонии присутствовали военный комиссар и глава администрации района. Кроме того, были представители совета ветеранов и поискового отряда "Совесть памяти".

До вручения награды военкомат провел реставрацию медали и ее установку на стандартную колодку.

Ранее сообщалось, что матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 6 тысяч ветеранов. Речь идет о людях, награжденных медалью "За оборону Москвы", участниках строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать