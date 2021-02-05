В Татарстане 92-летней сестре фронтовика вернули потерянную медаль

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В Татарстане 92-летней сестре участника Великой Отечественной войны вернули потерянную медаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Центрального военного округа.

"В Татарстане родной сестре участника Великой Отечественной войны Феоктистова Михаила Николаевича – 92-летней Ивановой Людмиле Николаевне – торжественно передали найденную спустя почти 70 лет медаль брата "За отвагу", – уточнили в ЦВО.

В ведомстве добавили, что медаль передали в военно-историческом музее Верхнеуслонского района. На церемонии присутствовали военный комиссар и глава администрации района. Кроме того, были представители совета ветеранов и поискового отряда "Совесть памяти".

До вручения награды военкомат провел реставрацию медали и ее установку на стандартную колодку.

Ранее сообщалось, что матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 6 тысяч ветеранов. Речь идет о людях, награжденных медалью "За оборону Москвы", участниках строительства оборонительных рубежей под Москвой.