Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 6 тыс ветеранов

15:29
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании материальной помощи ветеранам к 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства столицы.
По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Также выплаты получат участники обороны города.
Речь идет о людях, награжденных медалью "За оборону Москвы", участниках строительства оборонительных рубежей под Москвой, работниках предприятий, организаций и учреждений, военнослужащих, учащихся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, а также трудившихся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
Размер выплаты составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что ее получат 6 296 ветеранов.
Также сообщалось, что ранее более миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получили по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. По 50 тысяч рублей было выделено бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 352 миллионов рублей на обеспечение ветеранов ВОВ жильем. На средства резервного фонда правительства жилье должен получить 221 гражданин.
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