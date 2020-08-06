В Москве увековечат память еще пяти Героев Советского Союза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке мемориальных табличек Героям Советского Союза на улицах столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, будет установлена доска Николаю Рукавишникову на доме 3 по улице Хованской. Герой Советского Союза Иван Цапов будет увековечен на доме 39 по улице Большой Грузинской. Мемориальная табличка в честь Виктора Юдина будет установлена по адресу: улица Островитянова, дом 39.

Кроме того, мемориальная доска будет установлена в честь Владимира Коккинаки по адресу: Ленинградский проспект, дом 50. Табличка в честь Владимира Алхимова появится на доме 50 по Фрунзенской набережной.

Установка мемориальных досок совершается с целью увековечения памяти Героев Советского Союза в Москве. Заявленные таблички оборудуют в столице до конца 2020 года.

Ранее ветеранам Великой Отечественной войны было выдано 7 тысяч мобильных телефонов с подключенным безлимитным тарифом. В них также размещены контакты профильных ведомств, волонтеров и номера экстренного оповещения.