В ГД предложили лишать свободы на срок до 5 лет за оскорбление памяти защитников страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества может составить до пяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, направленные Госдумой в комитет по госстроительству и законодательству.

Данные поправки предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект об изменениях в УК РФ, который изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете.

Авторы поправок предложили установить, что за оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны будет грозить штраф до 3 миллионов рублей. Также рассматриваются меры пресечения в виде принудительных работ до трех лет или лишение свободы на аналогичный период.

В том случае, если преступление совершила группа лиц, штраф может составить от 2 до 5 миллионов рублей. При этом лишить свободы предлагается на срок до пяти лет.

Как заявлял директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения. Политолог объяснял, что оскорбления в адрес ветеранов являются недопустимыми.

Ранее в ГД внесли поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Предложенные поправки в УК и КоАП ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в Сети.