В ГД предложили лишать свободы на срок до 5 лет за оскорбление памяти защитников страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества может составить до пяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, направленные Госдумой в комитет по госстроительству и законодательству.
Данные поправки предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект об изменениях в УК РФ, который изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете.
Авторы поправок предложили установить, что за оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны будет грозить штраф до 3 миллионов рублей. Также рассматриваются меры пресечения в виде принудительных работ до трех лет или лишение свободы на аналогичный период.
В том случае, если преступление совершила группа лиц, штраф может составить от 2 до 5 миллионов рублей. При этом лишить свободы предлагается на срок до пяти лет.
Как заявлял директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения. Политолог объяснял, что оскорбления в адрес ветеранов являются недопустимыми.
Ранее в ГД внесли поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Предложенные поправки в УК и КоАП ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в Сети.
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