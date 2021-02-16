В Казахстане строители подняли корову на крышу дома для жертвоприношения

В Нур-Султане рабочие с помощью крана подняли корову на строящееся здание

Полиция Казахстана начала проверку после того, как строители в Нур-Султане с помощью башенного крана подняли на крышу строящегося здания корову для совершения жертвоприношения. Об этом сообщает РИА Новости.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как живую корову, повешенную на тросе за ноги, поднимают на крышу строящейся многоэтажки на кране. Видеозапись разлетелась по соцсетям и вызвала у многих пользователей возмущение жестоким обращением с животным.

Как сообщили в пресс-службе полиции Нур-Султана, инцидент произошел 15 февраля на стройке на улице Нажимеденова.

"Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры согласно действующему законодательству", – заявили правоохранители.

Кроме того, полиция опубликовала ролик с извинениями начальника участка объекта Олжаса Есеналина, чьи подчиненные решили поднять корову на крышу.

"Намерения были благие, это курбандык (жертва – прим.) с последующей передачей мяса малоимущим, еще раз извиняюсь за этот инцидент", – объяснил Есеналин.

Ранее жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы. Весной прошлого года корова соседа забрела на участок к потерпевшей. Женщина попыталась выгнать животное, однако оно сопротивлялось. В результате корова набросилась на пермячку, бодая ее рогами. Из-за полученных травм женщине пришлось месяц проходить лечение в больнице. После инцидента суд первой инстанции Добрянского района обязал хозяина коровы выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей.