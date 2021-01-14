В Индии арестовали мужчину по закону о защите коров

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Мужчину, перевозившего крупный рогатый скот, арестовали на юго-западе Индии, сообщает "Газета.ру".

В данной стране эти животные считаются священными, и там действует новый закон о защите коров.

Уточняется, что задержанный был избит неизвестными, которые заподозрили, что он везет коров на скотобойню. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

Его арест поддержал министр юстиции штата Карнатаки Джей Мадхусвами. Также возбуждено уголовное дело в отношении напавших.

Закон о защите коров был принят в Индии в декабре прошлого года. Виновным в забое животных грозит тюремный срок от трех до семи лет. Также им грозит штраф от 683 до 6 833 долларов.

Ранее международная группа исследователей из Австралии и Франции выяснила, что коровы разговаривают друг с другом с помощью повышения или понижения частоты своего голоса.