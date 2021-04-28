Космонавт Романенко рассказал о трех проблемах, которые мешают освоению Марса

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Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко рассказал о проблемах, которые человеку необходимо решить для освоения Марса. Специалист также объяснил важность исследования других планет.
"Мы долетим до Марса, доставим туда необходимый груз, но есть сомнения в том, что сможем вернуться – первое. Второе – будет очень большая задержка по связи. Третье – что будет с организмом, если мы покинем радиационный пояс Земли, еще никто этого не знает", – пояснил Романенко.
Космонавт добавил, что пока непонятно, как корректировать параметры полета с учетом задержки в связи. По его мнению, помогут ответить на данный вопрос непилотируемые аппараты, которые сейчас находятся на Марсе.
Романенко считает, что именно тяга к жизни и запрос на добычу полезных ископаемых объясняют интерес человечества к исследованию других планет.
"Многие земные ресурсы исчерпаемы. Поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты. Это в глобальном масштабе", – считает космонавт.
Ранее Романенко предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими.
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