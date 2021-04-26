Депутат Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка для пенсионеров

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Депутат Государственной Думы, Герой России Роман Романенко заявил, что было бы уместно расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров.

На встрече с представителями общественных организаций Москвы в КЦ "Вдохновение" парламентарий заявил, что пенсионеры, не использовавшие путевку, должны иметь право на компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

"В развитие идеи президента (о продлении программы туркешбэка – прим. редакции) считаю возможным продолжить дискуссию о расширении и модернизации программы туристического кешбэка. Считаю, для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20% до 30% по России. Это существенно увеличит возможности старшего поколения отдыхать и путешествовать внутри страны", – заявил Романенко.

Депутат добавил, что мера могла бы коснуться и затрат на билеты, поскольку некоторые граждане предпочитают планировать путешествие самостоятельно.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года.

