Герой России, космонавт Роман Романенко пойдет на выборы в Госдуму от Москвы

Фото: /Андрей Иванов
Герой России, потомственный космонавт и действующий депутат Государственной думы Роман Романенко намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году от Москвы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
По его словам, он подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по одномандатному округу № 210.
"Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами", – отметил Романенко.
Космонавт рассказал, что пойдет на выборы от юго-запада столицы, который хорошо знает. Являясь отцом двоих детей, он знает, как важно, чтобы условия жизни были комфортными.
"Но, кроме решения точечных местных задач, считаю важным предложить ряд комплексных мер социальной поддержки населения, которая после пандемии необходима людям так же, как космонавту – реабилитация после невесомости", – уточнил Романенко.
Кроме того, Герой России добавил, что его девиз – "Раз уж начал – побеждай". Он с детства хотел защищать Родину, именно поэтому и стал военным летчиком. В 2021 году космонавту исполнится 50 лет.
"Карьера летчика-космонавта завершена. И все же принцип "Служить Родине и защищать" – по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права", – заключил Романенко.
Ранее сообщалось, что президент Центра имени Рогачева, доктор Александр Румянцев собирается выдвигаться в Госдуму. Свое решение он озвучил на собрании центра, в ходе которого обсуждались итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию.
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