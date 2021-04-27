Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом

Фото: Андрей Петров
Депутат Госдумы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими.
"Мы со стороны властей должны увлечь детей новым или хорошо забытым старым интересным направлением – это ракетно-космические кружки и авиамоделирование", – сказал он.
Романенко подчеркнул, что занятия в таких кружках станут полезной альтернативой гаджетам, с которыми дети сегодня проводят много времени.
Также летчик призвал приложить все усилия, чтобы детей развивать в этом направлении, помочь им определиться с будущей профессией. Среди них могут быть те, кто будет строить, конструировать, изобретать технические средства для полета в космос. Он предположил, что кто-то захочет стать космонавтом.
До этого парламентарий предложил компенсировать московским родителям 50% затрат на детский спорт и на поездки к местам соревнований. Он предположил, что эта инициатива станет эффективным стимулом к популяризации спорта среди детей и юношей.
Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют свыше 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, проектирование и создание инфраструктуры для реализации сервисов с применением беспилотников, разработка технологий спутниковой связи и другое.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, участникам МИК доступно более 200 мер поддержки.
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