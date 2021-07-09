В России разработают парашютную систему для возвращаемых ступеней ракет

Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация "Роскосмос" готовится заказать научно-исследовательскую работу с целью создания парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет. Об этом сообщает ТАСС.

К работам привлечен холдинг "Технодинамика".

"Буквально месяц назад мы от "Роскосмоса" получили предварительный заказ на разработку технических требований к подобным парашютным системам, которые могут возвращать многоразовые ступени", – заявил гендиректор организации Игорь Насенков.

Разработка парашютной системы начнется в текущем году, однако точного графика работ пока нет.

По словам Насенкова, на 2023 год намечены комплексные испытания парашютной системы для перспективного российского космического корабля "Орел", а в 2024 – уже сбросы из космоса. Сначала они будут проводиться без людей.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" рассказали о запуске нового многофункционального лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС). По данным госкорпорации, дата пуска пока не определена.