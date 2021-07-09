В России разработают парашютную систему для возвращаемых ступеней ракет

Фото: roscosmos.ru
Госкорпорация "Роскосмос" готовится заказать научно-исследовательскую работу с целью создания парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет. Об этом сообщает ТАСС.
К работам привлечен холдинг "Технодинамика".
"Буквально месяц назад мы от "Роскосмоса" получили предварительный заказ на разработку технических требований к подобным парашютным системам, которые могут возвращать многоразовые ступени", – заявил гендиректор организации Игорь Насенков.
Разработка парашютной системы начнется в текущем году, однако точного графика работ пока нет.
По словам Насенкова, на 2023 год намечены комплексные испытания парашютной системы для перспективного российского космического корабля "Орел", а в 2024 – уже сбросы из космоса. Сначала они будут проводиться без людей.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" рассказали о запуске нового многофункционального лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС). По данным госкорпорации, дата пуска пока не определена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: