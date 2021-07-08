Космический мусор пролетел вблизи МКС

Фото: roscosmos.ru

Неизвестный объект космического мусора пролетел на безопасном расстоянии от Международной космической станции. Информация об этом появилась на сайте "Роскосмоса".

"По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16:15 мск пролетел на расстоянии 1,8 километра от Международной космической станции", – говорится в сообщении.

О приближении космического мусора к МКС было известно заранее. В "Роскосмосе" подчеркивали, что вероятность столкновения отсутствует, благодаря чему не было необходимости совершать маневры.