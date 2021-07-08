В "Роскосмосе" заявили, что угрозы столкновения МКС с космическим мусором нет

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Космический мусор, который, согласно расчетам, должен пройти 8 июля в 16:16 мск на критическом расстоянии от МКС, опасности для космической станции не представляет. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется", – говорится в сообщении.

Ранее глава ведомства Дмитрий Рогозин сообщил, что 8 июля в 4,8 километра от Международной космической станции пролетит объект, отнесенный к категории космического мусора. По его словам, в NASA посчитали сближение опасным из-за умеренной вероятности столкновения, однако в "Роскосмосе" с этим согласны не были и объяснили, что если опасное сближение подтвердится, то за 28 или за 6 часов до события будет скорректирована орбита станции.

Позже стало известно, что космический мусор пройдет от МКС ближе, чем предполагалось, – минимальное расстояние составит 1,5 километра.

