Космический мусор приблизится на опасное расстояние к МКС 8 июля

Фото: roscosmos.ru
8 июля в 16:16 мск в 4,8 километра от МКС пролетит объект, отнесенный к категории космического мусора. В NASA считают сближение опасным из-за умеренной вероятности столкновения, однако "Роскосмос" с этим не согласен, написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
"Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 километра с умеренной вероятностью. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", – сообщил глава российской космической корпорации.
Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", специалисты российского Центра управления полетами ЦНИИмаш постоянно отслеживают случаи сближения различных потенциально опасных объектов с МКС. Если опасное сближение подтверждается, то за 28 или за 6 часов до события корректируется орбита космической станции.
2 июля к модулю "Поиск" МКС успешно пристыковался транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17". Он доставил на борт станции груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.
Грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС
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