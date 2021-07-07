Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

09:36

Космический мусор приблизится на опасное расстояние к МКС 8 июля

наука

Фото: roscosmos.ru

8 июля в 16:16 мск в 4,8 километра от МКС пролетит объект, отнесенный к категории космического мусора. В NASA считают сближение опасным из-за умеренной вероятности столкновения, однако "Роскосмос" с этим не согласен, написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

"Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 километра с умеренной вероятностью. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", – сообщил глава российской космической корпорации.

Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", специалисты российского Центра управления полетами ЦНИИмаш постоянно отслеживают случаи сближения различных потенциально опасных объектов с МКС. Если опасное сближение подтверждается, то за 28 или за 6 часов до события корректируется орбита космической станции.

2 июля к модулю "Поиск" МКС успешно пристыковался транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17". Он доставил на борт станции груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.

Грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать