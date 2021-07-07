Угрожающий МКС космический мусор пройдет в три раза ближе к станции, чем предполагалось

Фото: NASA

Угрожающий МКС космический мусор пройдет в три раза ближе к станции, чем предполагали специалисты. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"По новым данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что сближение произойдет в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние составит 1 500 метров.

2 июля к модулю "Поиск" МКС успешно пристыковался транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17". Он доставил на борт станции груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.