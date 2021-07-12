Бочкарев: в рамках строительства кластера "Ломоносов" ведутся работы нулевого цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по подготовке к строительству учебно-образовательного кластера "Ломоносов" завершились на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас в рамках строительства учебно-образовательного кластера ведутся работы нулевого цикла. Завершена разработка, а также ограждение котлована, закончилось устройство бытового городка и временных дорог. Также завершено сооружение фундаментной плиты.

На объекте ведется устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия. Общая площадь десятиэтажного здания составит около 65 тысяч квадратных метров. Там разместятся офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

Для оперативного реагирования и своевременного принятия решений на площадке строительства активно внедряются цифровые технологии. Для этого специалисты отказались от бумаги и полностью перешли на цифровой обмен документами в облачной платформе Exon.

"С помощью лазерного сканирования контролируется, соответствуют ли выполняемые работы проектной документации. Для получения точных и актуальных данных используются роботы", – рассказал Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин совместно с ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничим и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым дал старт строительству кластеров "Образовательный" и "Междисциплинарный" инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы".

Мэр Москвы отметил, что создание новых научно-образовательных центров представляет собой важнейшее событие для МГУ, столицы и российской науки. По словам Собянина, центр является уникальным проектом, не имеющим аналогов в стране.

Градоначальник подчеркнул, что ИНТЦ МГУ призван стать ведущей площадкой, объединяющей научный, образовательный и технологический потенциал России.

Флагманский кластер "Ломоносов" и восемь остальных кластеров ИНТЦ МГУ будут построены на участке площадью 17,5 гектара. Кластер "Междисциплинарный" будет предназначаться для гуманитарных исследований и когнитивных наук. "Образовательный" кластер будет отдан под размещение образовательного блока, управляющей компании, офисов, научно-технологических стартапов и проведение различных мероприятий. Строительство этих двух кластеров будет обеспечиваться федеральным бюджетом, работы планируется завершить до конца 2023 года.

