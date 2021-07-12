Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

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Сергей Собянин совместно с ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничим и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым дал старт строительству кластеров "Образовательный" и "Междисциплинарный" инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы".

Выступая в рамках торжественной церемонии начала строительства, мэр Москвы отметил, что создание новых научно-образовательных центров представляет собой важнейшее событие для МГУ, столицы и российской науки. По словам Собянина, центр является уникальным проектом, не имеющим аналогов в стране.

"У нас много прекрасных университетов, есть ведущие научно-технологические корпорации мирового уровня, но нет такого симбиоза между ведущими вузами, корпорациями и инновационным бизнесом. Такой площадки практически не существует. И здесь, в центре города, рядом с лучшим университетом страны, разворачивается такая стройка, которая призвана объединить потенциал Московского государственного университета, ведущих корпораций страны – "Ростеха", "Роскосмоса", "Роснефти", других корпораций, инновационного малого бизнеса, правительства Москвы, правительства Российской Федерации, под эгидой президента страны", – заявил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что ИНТЦ МГУ призван стать ведущей площадкой, объединяющей научный, образовательный и технологический потенциал России.

"Очень радует, что сегодня мы закладываем новый камень в фундамент будущего развития Москвы как инновационного центра мирового уровня", – сказал мэр.

По данным мэрии Москвы, флагманский кластер "Ломоносов" и восемь остальных кластеров ИНТЦ МГУ будут построены на участке площадью 17,5 гектара. Кластер "Междисциплинарный" будет предназначаться для гуманитарных исследований и когнитивных наук. "Образовательный" кластер будет отдан под размещение образовательного блока, управляющей компании, офисов, научно-технологических стартапов и проведение различных мероприятий. Строительство этих двух кластеров будет обеспечиваться федеральным бюджетом, работы планируется завершить до конца 2023 года.

Строительство научной долины МГУ стартовало в январе 2021 года. В состав инновационного центра "Воробьевы горы" войдут девять тематических кластеров, среди которых "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех".

Крупнейшим станет флагман "Ломоносов" – это здание площадью 65 тысяч квадратных метров, в котором разместятся офисы высоко­технологичных компаний с лабораториями.