В США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"

Фото: portland.gov

В американском городе Портленд назвали пешеходный мост в честь второстепенного персонажа из мультсериала "Симпсоны" Неда Фландерса. Об этом сообщает News.ru.

"Нед Фландерс – символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе", – говорится в сообщении городского бюро транспорта.

По сюжету мультфильма дружелюбный, правильный и религиозный Фландерс является соседом семьи Симпсонов. Его образ придумал создатель сериала Мэтт Гроунинг, родившийся в Портленде.

Ранее телеканал Fox продлил мультсериал "Симпсоны" еще на два сезона. На данный момент в шоу уже 32 сезона, последний из которых продолжает выходить в эфир. Ожидается, что по завершении еще двух сезонов общая продолжительность мультсериала составит 757 эпизодов.

"Симпсоны" – самый долгий мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии проекта показали в 1989 году. Премьера юбилейного, 700-го выпуска прошла 21 марта 2021 года.