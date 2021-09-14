В США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"

12:29
Фото: portland.gov
В американском городе Портленд назвали пешеходный мост в честь второстепенного персонажа из мультсериала "Симпсоны" Неда Фландерса. Об этом сообщает News.ru.
"Нед Фландерс – символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе", – говорится в сообщении городского бюро транспорта.
По сюжету мультфильма дружелюбный, правильный и религиозный Фландерс является соседом семьи Симпсонов. Его образ придумал создатель сериала Мэтт Гроунинг, родившийся в Портленде.
Ранее телеканал Fox продлил мультсериал "Симпсоны" еще на два сезона. На данный момент в шоу уже 32 сезона, последний из которых продолжает выходить в эфир. Ожидается, что по завершении еще двух сезонов общая продолжительность мультсериала составит 757 эпизодов.
"Симпсоны" – самый долгий мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии проекта показали в 1989 году. Премьера юбилейного, 700-го выпуска прошла 21 марта 2021 года.
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