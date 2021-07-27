Раскрыт сюжет первого эпизода нового сезона "Симпсонов"

Фото: кадр из мультипликационного фильма "Симпсоны "; режиссер – Микель Б. Андерсон; производство – 20th Century Fox Television

Стало известно, каким станет первый эпизод нового 33-го сезона мультфильма "Симпсоны", сообщает News.ru.

По сюжету главной героиней выпуска станет супруга Гомера Мардж. В юности она ставила мюзикл, и у нее сохранились воспоминания о нем. Через 20 лет она решает вернуть спектакль на сцену. Однако, когда ее заклятый враг приезжает в Спрингфилд, она понимает, что жизнь в старших классах была не такой, как ей казалось.

Поющую Мардж озвучит Кристен Белл, озвучивающая принцессу Анну в анимационной ленте "Холодное сердце". Серия будет самой музыкальной в истории проекта. Премьера нового сезона запланирована на 26 сентября 2021 года.

Ранее сценарист и продюсер многосерийного мультфильма "Симпсоны" Майк Рейсс рассказал, что шоу, выходящее с 1989 года, может "стать вечным". Он отметил, что культовый проект имеет все шансы транслироваться много лет, а может, и бесконечно долго. В качестве примера он привел программы Saturday Night Live (идет с 1975 года) и The Daily Show (идет с 1996 года), которые до сих пор выходят в эфир.

Телеканал Fox продлил мультсериал "Симпсоны" еще на два сезона. На данный момент в шоу уже 32 сезона, последний из которых продолжает выходить в эфир. Ожидается, что по завершении еще двух сезонов общая продолжительность мультсериала составит 757 эпизодов.

По некоторым данным, переговоры о продлении проекта были затруднены тем, что Fox теперь принадлежит Disney.

"Симпсоны" – самый долгий мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии проекта показали еще в 1989 году. Премьера юбилейного, 700-го выпуска прошла 21 марта 2021 года.