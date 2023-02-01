Мультсериал "Царь горы" начнет выходить на сервисе Hulu

Фото: кадр из фильма "Царь горы"; режиссер – Уэсли Арчер, Клэй Холл, Тришиа Гарсиа; производство – 20th Century Fox Television, 3 Arts Entertainment, Deedle-Dee Productions, Film Roman Productions, Fox Television Animation, Judgemental Films Inc., Judgmental Films

Стриминговый сервис по подписке Hulu объявил о возрождении комедийного мультсериала "Царь горы". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект был запущен в 1997 году. Зрителям показали 13 сезонов о жизни обычной американской семьи из среднего класса. В мультсериале всегда поднимались актуальные для общества вопросы.

Как отметил глава развлекательного подразделения телеканала ABC Крейг Эрвич, зрителям интересно, что любимые герои скажут о современном мире.

"Мы все так рады приветствовать возвращение Хэнка, Пегги и Бобби и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живем, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад", – добавил он.

Отмечается, что над мультсериалом продолжат работать Майк Джадж и Грег Дэниелс.

Ранее американский телеканал Fox объявил о продлении еще на два сезона мультсериалов "Симпсоны", "Гриффины" и "Закусочная Боба".

Отмечается, что в 2024–2025 годах выйдут рекордные 35-й и 36-й сезоны "Симпсонов", 22-й и 23-й сезоны "Гриффинов", а также 14-й и 15-й сезоны "Закусочной Боба".

По словам президента компании Fox Entertainment Майкла Торна, эти "возмутительно смешные комедии" пользуются бесконечной симпатией фанатов.



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