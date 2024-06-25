Эдди Мерфи: "Шрек-5" выйдет в 2025 году

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Пятая часть мультфильма "Шрек" может выйти на киноэкраны в 2025 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на актера Эдди Мерфи, поговорившего с изданием Collider.

Актер рассказал, что уже озвучил реплики для своего персонажа. Работа над картиной началась в 2024 году. Более того, после выхода пятой части мультфильма зрителям покажут спин-офф об Осле.

При этом продюсер Кристофер Меледандри, который работает совместно с DreamWorks Animation, ранее сообщал, что работа над "Шреком" началась в апреле 2023 года. На тот момент создатели вели переговоры с исполнителями ролей Фионы, Осла и Шрека – Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майком Майерсом.

Сообщалось, что особое внимание зрителей заслужили первые две части "Шрека". Третью публика не встретила с ранее замеченным энтузиазмом. Решение о съемках пятой части было принято после успеха мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание".

