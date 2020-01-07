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Происшествия

16:26

Более 60% похищенных в России культурных ценностей в 2019 году составляют иконы

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше половины похищенных в России культурных ценностей за ушедший 2019 год составляют иконы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"По состоянию на 11 декабря 2019 года на территории РФ похищенными числятся более 77 тысяч предметов, имеющих культурную ценность. Среди них иконы составляют около 45 тысяч", – уточнили в министерстве.

Далее по объему похищенных ценностей числятся монеты и денежные знаки. За прошедший год их украли свыше 11 тысяч. Также часто похищают медали, ордена и старинные и редкие книги.

Однако наиболее резонансным в 2019 году стало преступление, связанное с кражей картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Известно, что злоумышленник был задержан. Им оказался Денис Чуприков, его приговорили к трем годам колонии.

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