Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

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Власти Словакии больше не будут блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций. Страна одобрит новые ограничительные меры в пятницу, 18 июля, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Он объяснил, что продолжение блокировки новых санкций со стороны Словакии было бы уже контрпродуктивным в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

"Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных гарантий", – приводит РИА Новости слова Фицо.

В конце июня Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ. По информации источников, его заблокировала Словакия. Фицо неоднократно заявлял, что сомневается в эффективности ограничительных мер ЕС, которые действуют в отношении России.

В середине июля министры иностранных дел стран Евросоюза вновь не смогли принять 18-й пакет санкций. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, прошлые 17 пакетов антироссийских санкций оказались неэффективными.