Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

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Власти Эстонии пригрозили заблокировать принятие Европейским союзом (ЕС) 18-го пакета антироссийских санкций, если из него уберут снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна.

По его словам, более низкий ценовой потолок на нефть является самой сильной частью нового пакета.

"У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет (ЕС. – Прим. ред.). В этом вопросе у нас очень твердая позиция", – приводит слова главы ведомства телерадиокомпания ERR.

Министр отметил, что Эстония хочет принять санкции в их первоначальном виде. По его словам, признаки готовности стран G7 к введению "еще более низкого потолка цен" на российскую нефть уже заметны.

Ранее на саммите в Брюсселе ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. По некоторым данным, утверждение заблокировала Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо усомнился в эффективности новых санкций. По его мнению, ограничения не окажут значительного влияния на Россию.

После этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС планирует ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. Новый пакет ограничительных мер затронет нефтяные доходы России, финансовых игроков и посредников в других странах.