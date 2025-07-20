Telegraph: ответ России на ультиматум Трампа был как никогда конфронтационным

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Реакция Москвы на ультиматум американского президента Дональда Трампа о необходимости урегулирования украинского конфликта за 50 дней оказалась "как никогда конфронтационной". Об этом заявила британская газета The Telegraph.

Авторы публикации напомнили слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "декоративном ультиматуме", а также о его предупреждении о возможном ударе по западным странам в случае дальнейшей эскалации. Кроме того, журналисты привели заявление военного эксперта Игоря Коротченко, который призвал усилить удары по критической инфраструктуре Украины.

Отмечается, что оптимизм американского лидера о возможном урегулировании "не отражает нынешних настроений в Кремле".

"Важное заявление Трампа было встречено в Москве скорее с облегчением, чем с тревогой. <...> Российские официальные лица опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести против стран БРИКС лишь в значительной степени невыполнимые пошлины", – говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта через 50 дней.

СМИ утверждали, что в действительности заявление Трампа дает российской стороне преимущество, так как она сможет укрепить свои позиции на фронте.