Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности

Фото: 123RF/czdistagon

Россия продолжала заниматься разработкой ракет средней и меньшей дальности даже во время действия моратория на их развертывание. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что во время объявления моратория речи про научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также отказ от них не шло. Именно поэтому Россия занималась созданием ракет средней и меньшей дальности. По словам замглавы российского МИД, это было необходимо для того, чтобы у страны был "солидный арсенал в этой области".

"Он (солидный арсенал ракет средней и меньшей дальности. – Прим. ред.) у нас (России. – Прим. ред.), я так понимаю, наличествует", – добавил Рябков.

В начале августа в российском МИД сообщили, что страна не считает себя связанной мораторием на развертывание РСМД. Как отметили в министерстве, условия для его сохранения исчезли, а распространение ракет со стороны западных стран создает прямую угрозу безопасности России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия может принимать любые меры по размещению ракет средней и меньшей дальности. Однако он призвал не ждать никакой конкретики по развертыванию РСМД.

