Рябков: РФ сняла мораторий на РСМД для остужения НАТО

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россия решила снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы остудить головы ряда стран НАТО. Москва не могла действовать по-другому в текущей ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало. <...> Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских", – отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Как подчеркнул дипломат, Россия давно предупреждала, что сохранит мораторий при условии перемен к лучшему в политике США и их союзников. Однако американские системы стали чаще появляться в регионах, где это имеет проекцию на российскую безопасность, указал Рябков.

"Компенсирующие меры – вопрос к военным... Все, что мы делаем, – это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников", – сказал он.

Рябков добавил, что в нынешнее время необходима политическая воля к снижению температуры международных отношениях.

Ранее в российском МИД сообщили, что страна не считает себя связанной мораторием на развертывание РСМД. Как отметили в ведомстве, условия для сохранения моратория исчезли, а распространение ракет со стороны западных стран создает прямую угрозу безопасности России.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия считает, что она вправе принимать любые соответствующие меры по размещению ракет средней и меньшей дальности. Однако он призвал не ждать никакой конкретики по развертыванию РСМД.

