Песков заявил, что РФ может принимать любые меры по размещению РСМД

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Россия считает, что она вправе принимать любые соответствующие меры по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной", – подчеркнул представитель Кремля.

Однако, по его словам, никакой конкретики по развертыванию РСМД ожидать не стоит, так как сфера обороны достаточно чувствительная и непубличная.

Ранее в российском МИД сообщили, что страна не считает себя связанной мораторием на развертывание РСМД. Как отметили в ведомстве, условия для сохранения моратория исчезли, а распространение ракет со стороны западных стран создает прямую угрозу безопасности России.

По данным МИД, такое развитие событий несет значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал снятие моратория новой реальностью для оппонентов. Он также добавил, что это является результатом антироссийской политики стран НАТО.