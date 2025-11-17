Kyodo: США вывезли из Японии наземный комплекс Typhon, который вызвал озабоченность РФ

Фото: 123RF.com/kazwako

США вывезли с базы Ивакуни в Японии наземный комплекс Typhon, который вызвал озабоченность у России, сообщает Kyodo.

Отмечается, что система была развернута на авиабазе морской пехоты США в префектуре Ямагути в рамках совместных японо-американских учений, которые состоялись с 11 по 25 сентября. Ее должны были вывезти через неделю после окончания учений, однако этого не было сделано.

По информации СМИ, в понедельник, 17 ноября, региональное бюро министерства обороны Японии уведомило о выводе Typhon администрацию города.

Ранее японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила надежду на то, что Токио удастся заключить мирное соглашение с Москвой. Отношения двух стран она охарактеризовала как "тяжелые", но подчеркнула, что теперь японское правительство собирается решить территориальную проблему.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что Москва приветствует стремление Токио заключить мирный договор. При этом он указал, что Япония занимает "весьма недружественную позицию" в отношении России.

