На ВДНХ открылся Street Blogger Fest

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На ВДНХ в рамках фестиваля "Ритм моего города" ближайшие три дня пройдут под знаком Street Blogger Fest. С поклонниками встретятся девять популярных блогеров – Амиран Сардаров, Катя Адушкина, Поля из деревки, ЯнГо, Кирилл Сарычев, Subo, Эдвард Бил, Dava и Серго, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Также посетителей ждут необычные рэп-граффити перформансы, спортивные турниры и хип-хоп выступления.

Все три дня, в 18:00, на главной сцене для москвичей и гостей города будут представлены оригинальные перформансы, посвященные Дню российского флага. Хип-хоп артисты будут читать рэп о флаге в формате фристайл-баттла, а райтеры за их спиной нарисуют граффити в цветах триколора.

Основная программа Street Style недели на фестивале идет полным ходом. На Главной аллее ВДНХ проходят лекции и мастер-классы по DIY и креативному макияжу, а на главной сцене можно послушать DJ-сеты и выступления хэдлайнеров по вечерам и поддержать участников конкурса рэп-исполнителей.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Ритм моего города" продлится до 7 сентября. Последняя неделя месяца будет связана с уличными танцами. Гости смогут посетить занятия по таким танцевальным направлениям, как крамп, хип-хоп, брейк-данс, фьюжн, футворк, крип-вок.

Заключительной темой фестиваля станет музыка. У желающих появится возможность не только побывать на концертах популярных исполнителей, но и попробовать себя в роли диджеев.

