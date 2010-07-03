Москвичи выбирают лучшие летние программы в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В проекте "Активный гражданин" продолжается голосование за лучшие летние программы в столичных парках. За полтора месяца в опросе уже поучаствовало более 175 тысяч человек – они оценили зоны отдыха в четырех категориях. О промежуточных итогах сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В категории "Отдых у воды" участвуют 17 площадок – в тройке самых популярных сейчас находятся Парк Горького (16965 голосов), музей-заповедник "Царицыно" (10229) и парк "Сокольники" (8240). Самая высокая оценка – у Парка Горького (8,414 балла из 10).

Этот же парк является лидером в категории "Танцы на открытых площадках" со средней оценкой в 8,805 балла – за него проголосовали 12753 человека. Парк "Сокольники" расположился на втором месте (8336 голосов, 8,779 балла), музей-заповедник "Царицыно" – на третьем (5057 голосов, 8,593 балла).

Лучшим парком для летних фотосессий пока что остается "Зарядье" (7177 голосов), далее следуют "Царицыно" (6359) и Парк Горького (5368). При этом наиболее высокие оценки в этой категории получили музей-заповедник "Царицыно" (9,26 балла), Сиреневый сад (8,935) и парк искусств "Музеон" (8,918).

Безоговорочным лидером категории "Летние лагеря в городских парках" становится Парк Горького – москвичи отдали за него 16492 голоса и поставили самые высокие оценки – 8,786 балла. Второе место – у парка "Сокольники" (7683 голосов), третье – у Бабушкинского парка (3000).

До завершения голосования остается чуть более трех недель.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, с помощью которого москвичи выбрали праздничную программу Дня города. В нем приняло участие более 150 тысяч человек. Большинство из них уверено, что праздник не может обойтись без красочных фейерверков. За это проголосовали 40,82% горожан. За отдельные мероприятия для детей проголосовали почти 30%. Мероприятия, посвященные благотворительным акциям, заинтересовали 14,16 % человек.