40 спектаклей покажут в Москве на IV театральном фестивале "Видеть музыку"

Фото: предоставлено фестивалем "Видеть музыку"

С 16 сентября по 11 ноября в Москве при поддержке Фонда президентских грантов состоится IV фестиваль "Видеть музыку". Он объединит в своей афише 40 спектаклей 30 российских музыкальных театров и станет самым представительным и масштабным смотром отечественной музыкальной сцены.

"Четвертый фестиваль – особенный, поскольку он совпадает с Годом театра в России, – говорит президент Ассоциации музыкальных театров, инициатор и вдохновитель фестиваля Георгий Исаакян. – Из смотра формирующегося, становящегося на ноги, он стал постоянно действующим институтом на культурной карте России. В Год театра мы получили расширенную поддержку и со стороны министерства культуры РФ, и со стороны Фонда президентских грантов. Это позволило нам собрать гигантскую панораму из 40 спектаклей, которые в 90 процентах случаев никто из столичной критики и публики не видел. Это спектакли, которыми дорожат и гордятся сами театры. Ведь мы по-прежнему, как и три первые года жизни фестиваля, не нарушаем нами же созданный принцип: никакого отбора, никакого экспертного совета, полное доверие друг к другу"

На фестиваль приезжают те спектакли, которые сами театры хотят показать в столице.

Спектакли пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течении двух месяцев. Откроется фестиваль 16 сентября мюзиклом "Белый клык" на музыку Анастасии Беспаловой и либретто Льва Яковлева в постановке Санкт-Петербургского музыкального театра "Зазеркалье" на сцене РАМТа. Это современная динамичная интерпретация повести Джека Лондона соединяет академическую музыкальную стилистику, этномузыку и эффектную сценографию бродвейских мюзиклов.

Еще один спектакль театра "Зазеркалье", который будет исполнен 30 сентября также на сцене РАМТа, – это оригинальный синтез искусства великих итальянцев: спектакль "Декамерон" соединяет сюжеты новелл Джованни Бокаччо и старинную музыку Клаудио Монтеверди и Арканджело Корелли.

Оперные и балетные постановки в лучших традициях академического театра покажут театры Самары (опера "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини, 23 сентября в Геликон-опере), Саратова (балет "Вешние воды" Владимира Кобекина, 30 октября на Новой сцене Большого театра), Башкирии (опера "Фауст" Шарля Гуно, 29 октября на Новой сцене Большого театра), Республики Коми (опера "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха, 29 октября в Новой опере), Калининграда (опера "Иоланта" Петра Чайковского, 1 октября в Геликон-опере) и Омска (балет "Идиот" на музыку Петра Чайковского, 7 октября в Театре им. Н. Сац).

Кроме того, в столичных театрах свои постановки представят Якутская опера, Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербург-опера", Иркутский музыкальный театр им. Загурского и многие другие. А завершит этот смотр-панораму современного российского музыкального театра 11 ноября торжественная церемония и вручение премии "Легенда". Премию получат те, кто отдал жизнь музыке и сцене, те, кого уважают и любят и зрители, и критики, те, кому все ценители театра говорят: "Вы – легенда!"

Для юных зрителей фестивалем подготовлена специальная "Детская программа", позволяющая посмотреть интересные, незаурядные музыкальные спектакли, которые были поставлены в российских театрах за последние два сезона. В этом году программа включает в себя 13 спектаклей для детей любого возраста.

Полная афиша фестиваля доступна по ссылке.