Путин рассказал о войне против русского языка

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Русофобы ведут войну с русским языком по всему миру, а в некоторых странах это даже стало чертой официальной политики. Такое заявление сделал лидер России Владимир Путин на заседании президентского Совета по русскому языку.
"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", – цитирует Путина "Интерфакс".
По словам президента, войну русскому языку объявили не только русофобы, но и разного рода маргиналы, агрессивные националисты. Ограничение использования русского языка в некоторых странах, считает Путин, свидетельствует о "давлении, прямом нарушении прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и историческую память".
Поэтому, отмечает президент, перед русскими людьми и страной стоят две глобальные задачи: обеспечить высокий уровень знаний, общей грамотности россиян, а также оказать поддержку русскоязычной диаспоре за рубежом.
Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы по этим направлениям было сделано достаточно много прогрессивных шагов. Проблемы русского языка и литературы также находят отражения в ключевых программных документах России.
В ходе заседания Путин поручил разработать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для соблюдения в государственных структурах и СМИ.
"Наша цель - сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире", – заключил Путин.
Ранее на заседании президент усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, особенно в отношении подготовки школьных преподавателей русского языка. Путин предположил, что это просто "голая схема модная", которая не имеет никакого смысла.
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