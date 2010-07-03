Путин рассказал о войне против русского языка

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Русофобы ведут войну с русским языком по всему миру, а в некоторых странах это даже стало чертой официальной политики. Такое заявление сделал лидер России Владимир Путин на заседании президентского Совета по русскому языку.

"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", – цитирует Путина "Интерфакс".

По словам президента, войну русскому языку объявили не только русофобы, но и разного рода маргиналы, агрессивные националисты. Ограничение использования русского языка в некоторых странах, считает Путин, свидетельствует о "давлении, прямом нарушении прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и историческую память".

Поэтому, отмечает президент, перед русскими людьми и страной стоят две глобальные задачи: обеспечить высокий уровень знаний, общей грамотности россиян, а также оказать поддержку русскоязычной диаспоре за рубежом.

Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы по этим направлениям было сделано достаточно много прогрессивных шагов. Проблемы русского языка и литературы также находят отражения в ключевых программных документах России.

В ходе заседания Путин поручил разработать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для соблюдения в государственных структурах и СМИ.

"Наша цель - сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире", – заключил Путин.

Ранее на заседании президент усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, особенно в отношении подготовки школьных преподавателей русского языка. Путин предположил, что это просто "голая схема модная", которая не имеет никакого смысла.