Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка

16:44
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России. Об этом сообщает ТАСС.
"Одновременно с актуализацией законодательства (в языковой сфере. – Прим. ред.) также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", – заявил глава государства, добавив, что они будут обязательны для всех госструктур и СМИ.
Президент России также на заседании Совета по русскому языку заявил, что обеспокоен войной, объявленной русскому языку "пещерными русофобами" и националистами. Он добавил, что в ряде стран "это становится вполне официальной государственной политикой". По словам российского лидера, в настоящее время русский язык пытаются "вытеснить на периферию".
Глава государства заявил, что при совершенствовании норм русского языка не должно происходить "вульгарное" упрощение пунктуации и орфографии. Путин заявил, что наоборот это должно быть направлено на утверждение норм, которые делают русский язык "одним из самых стройных, образных и красивых".
Ранее преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык "убогим". По словам специалиста, над языком "измываются" средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов.
Профессор отметил, что зачастую такое "глумление" происходит во время судебных заседаний. После его слов поднялась волна возмущения. Преподаватель заявил, что его неправильно поняли, добавив, что речь идет только о том, как люди пользуются этим языком.
До этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык английскими словами. По словам чиновника, в России слишком любят кальку и англицизмы.
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