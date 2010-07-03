Путин усомнился в целесообразности разделения на магистратуру и бакалавриат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что нет необходимости разделять обучение на бакалавриат и магистратуру, особенно в отношении подготовки школьных преподавателей русского языка.

Президент заявил, что не понимает, что дает такое разделение.

"По таким специальностям как русский язык, это эффективно делить бакалавриат, магистратуру? Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах что ли, а магистратура дает право преподавать в 10-11? Это просто голая схема модная, или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку, или действительно возродить прежнюю систему, готовить, как готовили пять лет, и давать полноценное образование, чтобы человек мог пойти преподавать в школу?" – сказал президент РФ на заседании совета по русскому языку, передает РИА Новости.

Ранее Путин поручил составить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка. Глава государства заявил, что вместе с актуализацией законодательства в этой сфере нужно подготовить единый корпус справочников, словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Президент заявил, что обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку националистами и "пещерными русофобами". По словам Путина, русский язык сейчас активно пытаются вытеснить на периферию.

