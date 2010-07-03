В российских вузах станет больше бюджетных мест

Число бюджетных мест для магистров и бакалавров в вузах России по некоторым специальностям увеличится в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобрнауки.
Больше мест предусмотрено в таких областях, как "Искусство и культура", "Гуманитарные науки", "Науки об обществе", а также "Математика и естественные науки". Кроме того, увеличение затронет факультеты, где учатся педагоги, инженеры, медики и агрономы.
В ведомстве пояснили, что появление дополнительных бюджетных мест на каждом из направлений связано с востребованностью кадров. При этом представители министерства не уточнили, насколько именно вырастет квота.
Отмечается, что всего на 2019 год запланировано 495,4 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволяет гражданам, окончившим школу до 2009 года, поступать в вузы без ЕГЭ. Для них предложили проводить вступительные экзамены в самом университете.
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