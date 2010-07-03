В русском языке появился новый союз, заявили филологи

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Лингвисты пришли к выводу, что в русском языке появился новый союз "в смысле", который ранее рассматривался только как существительное с предлогом. Такое заявление сделали лингвисты Тюменского государственного университета.

"В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз "в смысле" выступает как синоним союза "то есть", – сказала доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова, передает РИА Новости.

В последнее время служебная единица "в смысле" стала выполнять и функцию союза благодаря этимологической связи с существительным "смысл". Филологи пояснили, что с его помощью говорящий дает понять, что дальше следует его интерпретация ранее сказанного. Конструкции с союзом "в смысле" отражают динамику порождения речи, формирования смысла высказывания, когда ситуация происходит и интерпретируется здесь и сейчас.

Русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в". Оказалось, что контексты, в которых "в смысле" выступает как союз, составляют 1/8 от всего объема. Всплеск частотности приходится на последние 30 лет.

Ранее эксперты заявили, что россияне неохотно изучают иностранные языки. По данным за 2017 и 2018 годы, только 20% жителей России знали иностранный язык, причем обычно на уровне ниже среднего. По мнению специалистов, причины столь низких показателей, во многом, коренятся в советском прошлом, когда за знание иностранного языка можно было прослыть шпионом.